Adıyaman yasta

Bölgeyi sarsan deprem felaketinden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Adıyaman FK'de Teknik Direktör Osman Bozkurt da büyük acılar yaşadı. 51 yaşındaki çalıştırıcının kızı, damadı ve torunu depremde hayatını kaybetti. Kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı.
Bölgeyi sarsan deprem felaketinden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Adıyaman FK'de Teknik Direktör Osman Bozkurt da büyük acılar yaşadı. 51 yaşındaki çalıştırıcının kızı, damadı ve torunu depremde hayatını kaybetti. Kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı.