Kayıplarını unutmadı

Türkiye Futbol Federasyonu hayatını kaybeden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcileri Kemal Torun ile Soner Koyuncuoğlu'nun yanı sıra Hatay eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca'nın hayatını kaybettiği belirtildi.
TürkiyeFutbol Federasyonu hayatını kaybeden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcileri Kemal Torun ile Soner Koyuncuoğlu'nun yanı sıra Hatay eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca'nın hayatını kaybettiği belirtildi.