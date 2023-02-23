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PSG'nin yıldız ismi Sergio Ramos İspanya Milli Futbol Takımı'na veda etti!

Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Paris Saint Germain formasını terleten Sergio Ramos kariyeri hakkında kritik kararı verdi. Futbolcu uzun yıllardır görev aldığı İspanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:49
PSG'nin yıldız ismi Sergio Ramos İspanya Milli Futbol Takımı'na veda etti!

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı.

Ramos, yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından görevinden alınan Luis Enrique'nin yerine teknik direktörlüğe getirilen Luis de la Fuente ile telefon görüşmesi yaptığını ve kadrosunda yer almayacağını öğrendiğini bildirdi.

"Zaman geldi, sevdiğimiz ve heyecanlandığımız kırmızı formaya, milli takıma güle güle deme zamanı." diye yazan Ramos, "Milli Takım'ın şu andaki teknik direktöründen bu sabah telefon aldım. Spor kariyerimin ve performansımın nasıl devam edeceğine bağlı olmadan beni kadrosunda hesaba katmayacağını söyledi. Zor olsa da daha uzun süreceğini umsam da bir dönemin sonu." ifadelerini kullandı.

Ramos, Luis Enrique tarafından da 2022 Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı.

İspanyol futbolunun son dönemlerdeki en önemli defans oyuncularından biri olan 36 yaşındaki Ramos, 2004-2021 yılları arasında 177 kez milli formayı giyerek, 23 gol attı.

Ramos, İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Şampiyonası (2008, 2012) ve 1 Dünya Kupası (2010) kazandı.

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