İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı!

Adidas tarafından İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için özel olarak tasarlanan topun üzerinde ülkemize ait birçok motif bulunuyor. Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldızlar; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor. Ayrıca yıldızların dışında kalan kısımlar da ülkemize has çini motifleriyle dolduruldu. Çini motiflerindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler ise Şampiyonlar Ligi'nin kupasını temsil ediyor. Ayrıca çini motiflerinin içinde Şampiyonlar Ligi logosunu da görmek mümkün.

Tüm bunlara ek olarak topun üzerinde çini motiflerinin bulunduğu tüm alanların yıldız şeklinde kabartmalarla dolu olduğunu da belirtelim. Ayrıca bu top Adidas'ın yeni performans logosunu kullanan ilk futbol topu olma özelliğini de taşıyor.

Topta yer alacak teknolojiler hakkında henüz bir açıklama yapılmazken 2022 Dünya Kupasında gördüğümüz "akıllı toptaki" birçok özelliğin bu topta da bulunacağı tahmin ediliyor.

10 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak olan top, şimdiden dünyanın pek çok yerindeki futbol severlerin beğenisini topladı.