Olympiakos Marcelo ile yollarını ayırdı

Sezon başında uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Marcelo'nun Yunanistan macerası sona erdi.

Olympiakos yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yunan ekibiyle 10 maça çıkan Marcelo, 3 gollük bir performans sergiledi.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW