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Olympiakos Marcelo ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri: Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marcelo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:33
Olympiakos Marcelo ile yollarını ayırdı

Sezon başında uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Marcelo'nun Yunanistan macerası sona erdi.

Olympiakos yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yunan ekibiyle 10 maça çıkan Marcelo, 3 gollük bir performans sergiledi.

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