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Ronaldo'nun forması depremzedelere!

Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını açık artırmayla 5 milyon TL’ye satan Merih Demiral, gelirini deprem bölgesine bağışladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Ronaldo'nun forması depremzedelere!
Atalanta'nın milli oyuncusu Merih Demiral, deprem bölgesine yardımlarına devam ediyor. Olayın hemen ardından Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap derneğine 1 milyon TL yardımda bulunan Merih, dünyaca ünlü eski takım arkadaşlarından da destek almıştı. Yıldızların formalarını da açık artırmaya sunarak yardım edeceğini duyuran 24 yaşındaki oyuncu hedefine ulaştı. Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci ve Paolo Dybala'nın formalarını Ahlatcı Holding 5 milyon TL'ye satın aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Merih Demiral, "Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı" ifadelerini kullandı.
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