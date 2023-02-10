Haaland: Kalbimiz sizinle

Manchester City'nin yıldız futbolcularından Erling Haaland, depremzedeler için "kalbimiz sizinle" paylaşımı yaptı. İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrfor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya, depremde zarar gören bir apartmanın fotoğrafını ekleyen 22 yaşındaki futbolcu, "kalbimiz sizinle" paylaşımını yaptı. Yıldız kramponun bu gönderisi kısa süre içinde onbinlerce beğeni aldı, altına destek mesajları yağdı.