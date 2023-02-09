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Transfere 10 gün uzatma

TFF dün sona ermesi gereken ara transfer döneminin 10 gün uzatılması için FIFA'dan sözlü onay alındığını, yazılı onay sürecinin beklendiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlendiği hatırlatıldı. Deprem felaketi nedeniyle FIFA ile irtibata geçildiği ve transfer süresinin uzatılması için girişim yapıldığı belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Transfere 10 gün uzatma
TFF dün sona ermesi gereken ara transfer döneminin 10 gün uzatılması için FIFA'dan sözlü onay alındığını, yazılı onay sürecinin beklendiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlendiği hatırlatıldı. Deprem felaketi nedeniyle FIFA ile irtibata geçildiği ve transfer süresinin uzatılması için girişim yapıldığı belirtildi.
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