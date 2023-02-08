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Al Ahly 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Real Madrid, Al Ahly'yi 4-1 yenerek finalde Al Hilal'in rakibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 00:02
Al Ahly 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Mısır temsilcisi Al Ahly kozlarını paylaştı.

Real Madrid rakibini 42. dakikada Vinicius Jr., 46. dakikada Valverde, 90+2. dakikada Rodrygo ve 90+8. dakikada Arribas'ın golleriyle 4-1 yenerek finale yükselen taraf oldu.

Al Ahly'nin tek golünü 65. dakikada penaltıdan Maaloul kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Luka Modric, 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Real Madrid, 11 Şubat Cumartesi günü TSİ 22.00'de Al Hilal ile finalde karşılaşacak.

Al Ahly ise üçüncülük maçında aynı gün TSİ 18.30'da Flamengo ile kozlarını paylaşacak.

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