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Madrid derbisi öncesi ırkçılık tartışması!

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesinde yaşanan ırkçılık içerikli bazı eylemler, ülkede tartışmalara neden oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:52
Madrid derbisi öncesi ırkçılık tartışması!

Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanındaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder." yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı.

İspanya basınında, söz konusu ırkçı eylemi, Atletico Madrid'in aşırılık yanlısı "Frente Atletico" adlı taraftar grubunun gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu taraftar grubunun, hafta içinde Madrid'in farklı noktalarında da benzer içerikte eylemlere adının karıştığı belirtilerek, İspanya Futbol Federasyonunun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.

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