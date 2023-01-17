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Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Deportivo Alaves ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:10
Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Deportivo Alaves - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Deportivo Alaves ile Sevilla, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Sevilla 17 Ocak Salı günü saat 23:00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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