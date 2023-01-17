Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Deportivo Alaves - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Deportivo Alaves ile Sevilla, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Sevilla 17 Ocak Salı günü saat 23:00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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