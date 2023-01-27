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Ajax Alfred Schreuder ile yollarını ayırdı

Hollanda futbolunun ekol takımlarından Ajax, teknik direktörü Alfred Schreuder ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ajax, oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü görememişti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:06
Ajax Alfred Schreuder ile yollarını ayırdı

Ajax'ta uzun süredir devam eden kötü gidiş sonrası teknik direktör Alfred Schreuder ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Schreuder'le yolların ayrılma sebebinin alınan istikrarsız sonuçlar olduğu ifade edildi. 50 yaşındaki teknik adamla birlikte yardımcılarının da görevine son verildiği ifade edildi.

Hollanda'nın 36 kezle en çok şampiyon olan kulübü olan Ajax, Schreuder yönetiminde son 7 maçında 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

18 haftası geride kalan Hollanda Ligi'nde 34 puanla 5. sırada olan Ajax, lider Feyenoord'un 7 puan gerisinde bulunuyor.

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