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Manchester City Arsenal CANLI İZLE

FA Cup 4. tur maçında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Manchester City ile Arsenal maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 23:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 23:40
Manchester City Arsenal CANLI İZLE

FA Cup'ta heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor.

Premier Lig'in iki devi Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor.

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - ARSENAL İLK 11'LER

Manchester City: Ortega - Rico Lewis, Stones, Akanji, Ake - Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan - Mahrez, Haaland, Grealish.

Arsenal: Turner - Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka, Vieira - Trossard, Saka, Nketiah.

Son Premier Lig şampiyonu olan ancak bu sezon Arsenal'in gerisinde kalan Manchester City, 4 yıldır uzak kaldığı FA Cup şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Manchester'ın mavi ekibi, üçüncü turda karşılaştığı Chelsea'yi 4-0'lık farklı mağlubiyete uğratarak bir üst tura çıktı ve Arsenal ile eşleşti.

Tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola, eski yardımcısı Mikel Arteta ile karşılaştığı 7 maçta 6 galibiyet 1 mağlubiyetle sahadan ayrılarak üstünlük kurdu.

Başarısızlık dolu geçen yılların ardından yapılanmaya giden ve doğru oyunculara doğru yatırımlar yaparak gelişimine devam eden Arsenal, ligde ve kupada fırtına gibi esiyor.

Arsenal'in başında üçüncü yılını geride bırakan genç teknik adam Mikel Arteta, Manchester City'de yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola ile karşı karşıya geliyor.

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