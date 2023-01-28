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Bırakmam seni

Inter'de Hakan Çalhanoğlu dönemi devam ediyor... 2021'de transfer olduğu İtalyan ekibinde başarılı bir performans gösteren 28 yaşındaki oyuncudan memnun olan İnter, uzun süreli sözleşme yapma kararı aldı. Birsüredir devam eden görüşmelerde son aşamaya gelen tarafların, önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamasına kesin gözle bakılıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Bırakmam seni

Inter'de Hakan Çalhanoğlu dönemi devam ediyor... 2021'de transfer olduğu İtalyan ekibinde başarılı bir performans gösteren 28 yaşındaki oyuncudan memnun olan İnter, uzun süreli sözleşme yapma kararı aldı. Birsüredir devam eden görüşmelerde son aşamaya gelen tarafların, önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamasına kesin gözle bakılıyor.

BONUSLARI DA OLACAK

Kontratı 2024'e kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşmeye göre 2026 yılına kadar İtalyan ekibinin oyuncusu olacak. Yeni kontratında 5 milyon euro yıllık kazanç elde edecek. Milli oyuncu ayrıca bonus ödemeleri de alacak. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan 28 yaşındaki orta saha, İnter'de 71 maça çıktı ve 11 gol, 18 asistlik performans gösterdi.

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