TFF açıkladı! Gelişim Ligi ve Kadın Ligi ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Gelişim Ligleri ve Kadın Ligleri'nde erteleme kararı verdi.
Yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Gelişim Ligleri ve Kadın Ligleri müsabakalarına ara verilmiştir. Maçların 25-26 Şubat haftasında yeniden başlatılması planlanmaktadır. Gelişim Liglerinde U19 A, U19 Elit B, U19 Bölgesel, U17 Elit A, U17 Elit B, U17 Bölgesel, U16 Bölgesel, U15 Bölgesel kategorilerinin tümüne ilişkin sezon planlaması ayrıca duyurulacaktır. Benzer şekilde Turkcell Kadın Futbol Süper Lİgi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nin sezon planlamaları da ayrıca ilan edilecektir.
Afetin yaşandığı bölgedeki sporcularımızın ve kulüplerimizin durumlarının önümüzdeki günlerde tekrar gözden geçirilerek takvimin yeniden değerlendirileceğini de kamuoyunun bilgisine sunarız.