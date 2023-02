2018/2019 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe formaası giyen Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu.

Cezayirli santrfor, Belçika ekibi Anderlecht ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak Fransa ekibi Brest'te forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Meet our new striker. Islam Slimani joins RSCA until the end of the season. 🟣⚪ https://t.co/3QJ3rrDc3L pic.twitter.com/yvaEZm4sbH