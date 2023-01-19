Haberler Futbol AL NASSR / AL HILAL KARMASI - PSG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ronaldo - Messi karşı karşıya! Suudi All Star - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

AL NASSR / AL HILAL KARMASI - PSG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ronaldo - Messi karşı karşıya! Suudi All Star - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya yıldızları sahaya çıkıyor. Son olarak Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr ile Al Hilal karması Suudi All Star ekibi, Neymar, Mbappe ve Messi'nin formasını giydiği PSG'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi All Star - PSG maçı ne zaman? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:59
AL NASSR / AL HILAL KARMASI - PSG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ronaldo - Messi karşı karşıya! Suudi All Star - PSG maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele merakla bekleniyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

MESSİ VE RONALDO KARŞI KARŞIYA GELECEK!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

ASpor CANLI YAYIN

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