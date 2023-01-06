Haberler Futbol Cristiano Ronaldo'ya uyarı!

Cristiano Ronaldo'ya uyarı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Portekizli yıldız cezası nedeniyle yeni takımıyla sahada olamadı. Öte yandan maçı locadan takip eden Ronaldo, ilginç bir an yaşadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 23:25
Cristiano Ronaldo'ya uyarı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de lider Al Nassr, sahasında Al Taee'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin flaş transferi Cristiano Ronaldo, karşılaşmayı tribünden takip etti. Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi. Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı.

MAÇI LOCADAN TAKİP ETTİ

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile Al Nassr eşofmanlarını giyerek locadan takip etti.

TALISCA GALİBİYETE TAŞIDI

Al Nassr, sahasında Al Taee'yi 2-0 ile geçerken goller, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan geldi.

RONALDO'YA UYARI

Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo, locada arkadaşıyla sohbet halindeydi. Milli marş sırasında oturuyordu ve ayağa kalkması için bir uyarı aldı. Marşın bitimine kalan kısa sürede ayağa kalktı.

ZEMİN ENDİŞELENDİRDİ TRİBÜNLER İSE DOLMADI

Şiddetli yağmur nedeniyle maçın oynandığı Mrsool Park'ın zemini, pek iyi durumda değildi. Topun sık sık zemine saplandığı görüldü.

Öte yandan 28 bin kişi kapasiteli stadyumda biletlerin tamamının tükendiği belirtiliyordu fakat koltuk kapasitesinin yarısı boş kaldı.

Kulübe yakın bir ismin Daily Mail'e yaptığı açıklamada, boşluğun nedeni olarak şiddetli yağmur ve soğuk hava gösterilirken Cristiano Ronaldo'nun da cezasının duruma gerekçe olduğu belirtildi.

Stadyuma gelen taraftarlar, yeni yıldızlarına tezahüratlarda bulunurken o da kendilerine camın arkasından el salladı.

DEVRE ARASINDA LOCADAN AYRILDI

Daily Mail, karşılaşmanın ilk yarısını locadan takip eden Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarı öncesinde locadan ayrıldığını belirtti. Daha sonra Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıyı bisiklet çalışırken televizyondan takip ettiğini ve Talisca'nın ikinci golüne gösterdiği sevinç reaksiyonunu paylaştı.

DİĞER
Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında öldü, nereli?
99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...
Aslan'da 3 yolcu birden!
F.Bahçe transferde ısrarcı! Yeni teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beckham'ın oğlu Romeo Brentford'da!
Chelsea Marcus Thuram için bastırıyor!
ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA
0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cristiano Ronaldo'ya uyarı! Cristiano Ronaldo'ya uyarı! 23:25
Gençlerbirliği Gabriel Torje'yi transfer etti Gençlerbirliği Gabriel Torje'yi transfer etti 23:24
Beckham'ın oğlu Romeo Brentford'da! Beckham'ın oğlu Romeo Brentford'da! 23:23
Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası... Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası... 23:20
G.Saray'dan Weghorst bombası! G.Saray'dan Weghorst bombası! 23:01
Ergin Ataman'dan galibiyet sözleri! "Bizim için..." Ergin Ataman'dan galibiyet sözleri! "Bizim için..." 22:57
Daha Eski
A. Efes evinde ASVEL'i devirdi! A. Efes evinde ASVEL'i devirdi! 22:17
Başakşehir'den Azubuike'ye veda! Başakşehir'den Azubuike'ye veda! 22:12
F.Bahçe transferde ısrarcı! Yeni teklif ortaya çıktı F.Bahçe transferde ısrarcı! Yeni teklif ortaya çıktı 22:09
Josef de Souza: En kötü sezonum! Josef de Souza: En kötü sezonum! 21:27
Timur'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Timur'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 20:38
Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır 20:35