Konyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Konyaspor - Bodrumspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.