Haberler Futbol Hull City'den transfer açıklaması! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik...

Hull City'den transfer açıklaması! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik...

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yıldız futbolcuları Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Özellikle Ozan Tufan'a Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ilgisi olduğu iddia ediliyor. Ada ekibinden konuyla ilgili açıklamalar geldi. 4 futbolcuya da uluslararası liglerden teklif olduğu ancak transfer teklifi gelmediği ifade edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:27
Hull City'den transfer açıklaması! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik...

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, canlı yayında bir programda açıklamalarda bulundu. Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık verdi.

Takıma yapılacak takviyeler için de konuşan Tan Kesler, Crystal Palace'tan Malcolm Ebiowei için anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Tan Kesler açıklamasında, "Malcolm transferi gerçekleşmeye çok yakın. Bugün menajeriyle görüşeceğim." dedi.

Tan Kesler ayrıca, Brighton forması giyen Aaron Connelly ile de ilgilendiklerini açıkladı.

DİĞER
Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ıydı... Oğlu şimdilerin en ünlü oyuncularından!
Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...
Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Infantino: Her ülkeye Pele stadyumu...
Rangers - Celtic maçı hangi kanalda?
Pasaport harç bedelleri ne kadar oldu 2023?
İstanbul'a toz yağmuru uyarısı! Meteoroloji tarih verdi!
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuzlaspor'da Özcan Bizati dönemi! Tuzlaspor'da Özcan Bizati dönemi! 19:52
Göztepe'ye 22'lik sol kanat! Sözleşme imzalandı Göztepe'ye 22'lik sol kanat! Sözleşme imzalandı 19:47
Merih Demiral paylaşılamıyor! 2 dev talip Merih Demiral paylaşılamıyor! 2 dev talip 19:43
Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... 19:27
F.Bahçe'ye Antalya'da sevgi gösterisi! F.Bahçe'ye Antalya'da sevgi gösterisi! 19:27
Infantino: Her ülkeye Pele stadyumu... Infantino: Her ülkeye Pele stadyumu... 19:14
Daha Eski
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı! 19:02
Al Nassr'dan Ronaldo için imza töreni! Al Nassr'dan Ronaldo için imza töreni! 18:57
Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor 18:36
Old Film derbisinde kazanan çıkmadı! Old Film derbisinde kazanan çıkmadı! 18:19
TFF 1. Lig'de 2 haftalık program belli oldu! TFF 1. Lig'de 2 haftalık program belli oldu! 17:59
G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... 17:09