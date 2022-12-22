Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.