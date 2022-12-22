Haberler Kayserispor Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Gençlerbirliği 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:20
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun'u kahreden ölüm! Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: "Artık geride kalsa"
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı!
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Aynı mantalitede çalışmaya devam edeceğiz"
Kayseri hazır
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (22 Aralık Perşembe)
15 Stajyer Kontrolör alınacak!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
McGregor'dan Manchester Utd. efsanesine: Burnunu kıracağım! McGregor'dan Manchester Utd. efsanesine: Burnunu kıracağım! 11:17
Pele'den kötü haber geldi! Sağlığı... Pele'den kötü haber geldi! Sağlığı... 11:02
Konyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:58
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:38
Arda'ya bir dünya devi daha talip oldu! PSG'nin ardından... Arda'ya bir dünya devi daha talip oldu! PSG'nin ardından... 10:37
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 09:56
Daha Eski
Usta isimden Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..." Usta isimden Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..." 09:55
Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! 09:39
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! 09:07
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! 08:56
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27