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GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ - CANLI İZLE 📺 | GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Galatasaray ve Keçiörengücü, kazanmak ve son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:13
GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ - CANLI İZLE 📺 | GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Galatasaray - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

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