Pele'nin 100 milyon dolarlık mirası kavga çıkardı!

Kansere yenik düşen efsane Pele'nin cenaze töreninde miras kavgası çıktı. Brezilyalı efsanenin taşınmaz varlıkları ve bankadaki parasının toplamı yaklaşık 100 milyon dolar...



Üç eşinden olan çocukları ve kabul etmediği kızları ile aileleri Pele'nin mirasından pay almak için birbirlerine girdi. Pele'nin ilk eşi Rosemeri Cholbi'ydi ve bu evlilikten Kely, Edson, Jennifer adında üç çocuğu oldu.



Assiria Seixas ikinci eşiydi. Pele'nin bu evlilikten de Joshua ve Celeste adında ikizleri doğdu. Ancak çift 14 yıl sonra ayrıldı. Brezilyalı efsane daha sonra kendinden 20 yaş küçük olan Marcia Aoki ile evlendi. Pele'nin evlilik dışı ilişkilerinden de Sandra Machado ve Flavia Christina Kurtz adlı çocukları var. Bu gayrimeşru çocuklarından Machado ise kanserden 42 yaşındaki ölse de ailesi mirasta hak talep ediyor.



MİRASIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 5 ÇOCUĞA



Brezilya basını ise; Pele'nin mirasının büyük kısmının ilk iki evliliğinden olan 5 çocuğu arasında bölüştürüleceğini, Christina'nın ve vefat eden Machedo'nun ailesiyle üçüncü evliliği yaptığı Aoki'nin mirastan küçük pay alacağını duyurdu. Diğer isimlerin mahkemeye başvuracağı da iddia edildi.