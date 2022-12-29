Artem Dzyuba için transfer açıklaması geldi! "Her şey planladığı gibi"

Adana Demirspor'un yollarını ayırdığı Artem Dzyuba'nın ilk teknik direktörü Alexander Shuplyakov, açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Shuplyak yaptığı açıklamada, "Spartak Akademisi mezunları turnuvasında Artem Dzyuba ile konuştum. Ne ben ne de bir başkası onun geleceğinden şüphe etmesin. Artem bana şu anda çevresinde çok fazla söylenti olduğunu ancak henüz somut bir teklif almadığını ve ayrıca her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini, ocak ayına kadar beklemeleri gerektiğini söyledi." dedi.

Rus çalıştırıcı ayrıca, "Dostluk turnuvasında fiziksel anlamda mükemmel bir durumdaydı. Onun yakın zamanda kendine bir takım bulacağına inanıyorum. O hala yüksek profesyonel seviyede futbol oynayacak kapasiteye sahip." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Dzyuba, Adana Demirspor ile ayrıldığı Kasım ayından bu yana kulüpsüz durumda.