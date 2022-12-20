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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi basun toplantısı düzenliyor. Büyükekşi'nin açıklamalarını haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:08 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:15
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Riva'da düzenlenen 6 aylık değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2022 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bir arada olmamızın nedeni, 6 ayda TFF olarak aldığımız kararları, başlattığımız yeni uygulamaları sizlerle kısaca paylaşmak ve önümüzdeki döneme yönelik projelerimiz hakkında bilgi vermek."

"Mesleki birikim ve çeşitliliğe sahip, ülkemizin farklı bölgelerini temsil eden, öncekilerden çok farklı bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Yönetim kurulumuzda iki kadın üyemiz var ve ikisi de kendi alanlarında ülkemizin iftihar kaynakları."

"Görevimizin ilk günlerinde acil çözüm bekleyen askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduk. Yeni harcama limitlerini ilan ettik ve harcama limitlerinde talimatları değiştirdik."

"Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti. Bu süreçte yönetim kurulu olarak hakemlik, gözlemcilik ve temsilcilikteki yeniden yapılanma çalışmalarımızla birlikte, hukuk kurullarımız için de yeni kriterler belirledik. İnsan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama sistemini uygulamaya koyduk. Burada temel kriterler ve performans kriterleri getirdik."

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