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Sivasspor 2-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor ile Ankaragücü, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sivas ekibi rakibini Yatabare ve Saba'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:28
Sivasspor 2-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bir otelin sahasında oynanan karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Keita, Cofie, Uğur Çiftçi, Saba, Musa ve Yatabare ilk 11'iyle başladı.

MKE Ankaragücü ise Bahadır Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Uros, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Zahid, Ariyibi, Beridze ve Sowe ilk 11'iyle mücadele etti.

Müsabakanın 31. dakikasında Yatabare'nin golüyle öne geçen Demir Grup Sivasspor, 41. dakikada Saba'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu maçla Demir Grup Sivasspor, Antalya kampını tamamdı. MKE Ankaragücü ise hazırlıklarına devam edecek.

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