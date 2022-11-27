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İzmir'de ilginç olay! Baba oğul keser ailesi aynı takımda

İzmir temsilcisi Buca Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdal Keser ve Berk Keser, Türk futboluna renk katıyor. Baba oğul, aynı takımda forma giyiyorlar. Baba Erdal Keser konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Baba ve oğul olarak formasını giydiğimiz Buca Gençlerbirliği takımını başarıya götürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:56
İzmir'de ilginç olay! Baba oğul keser ailesi aynı takımda

İzmir'de amatör ruh baba ve oğlunu aynı takımda birleştirdi. Baba Erdal Keser ile oğlu Berk Keser, Nevzat Güzelırmak İzmir Süper Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Buca Gençlerbirliği'nin formasını terletiyor. Erdal Keser, Buca Gençlerbirliği takımında son 4 sezondur forma giydiğini ve forvet mevkisinde görev aldığını söyledi.

Oğlu ile son 2 yıldır birlikte oynadıklarını anlatan Keser, "Baba ve oğul olarak formasını giydiğimiz Buca Gençlerbirliği takımını başarıya götürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu. Buca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Bedrettin Karadağ ise baba ve oğulun mücadelelerinden memnun olduğunu belirterek, "Erdal 42 yaşında olmasına rağmen hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Oğlu da aynı şekilde çok çalışkan biri, herkese bu konuda örnek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

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