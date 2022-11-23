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Gençlerin yanındayız

Spor Bakanı Kasapoğlu, “En güçlü yarınları en hızlı şekilde gençlerle buluşturmanın gayretindeyiz” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Gençlerin yanındayız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) 30. Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Son 20 yıllık süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık, spor, sanayi, eğitim başta olmak üzere pek çok alanda gerçekleşen devrimlerde gençlerin hep en ön sırada olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu "Bilimde, teknolojide sadece tüketen değil üreten gençleri görüyoruz. Yeter ki gençlerimiz bu alanda potansiyeline inansın. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olacağız" dedi. Kasapoğlu ayrıca "Bakanlık olarak gençleri sadece bu toprakların değil insanlığın en büyük imkanı, gücü ve potansiyeli olarak görüyoruz. En güçlü yarınları en hızlı şekilde gençlerle buluşturmanın gayreti içindeyiz" dedi.


Kasapoğlu, "Ateşten çemberleri, yenilmeden birer birer bertaraf eden destanın örneğidir Türkiye. Bu gönül ülkesinin evlatları olarak, en büyük umudumuz gençliktir." ifadelerini kullandı.

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