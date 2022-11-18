Cüneyt Çakır: En büyük hayalimi gerçekleştirdim!

A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı maçın ilk 5 dakikasını yöneterek jübilesini yapacak olan Cüneyt Çakır, TRT'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Çakır'ın o sözleri;

''Hakemliğe adım atarken en büyük hayalim Dünya Kupası'nda maç yönetmekti. Ne mutlu ki, hedeflerimi gerçekleştirdim. Her mesleğin bir sonu var. Yarın da benim için son kez sahaya çıkma günü olacak.''

"Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır."

'UEFA'da hakemlerin kategorileri vardı. Dört hakem kategorisinden biz en altta başlarken; İngilizler, Almanlar, İtalyanlar vs. ikinci kategoriden başlardı. Ben onları yakalamak için hep iki kat fazla çalıştım.''