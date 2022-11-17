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Lüksemburg - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:30
Lüksemburg - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Lüksemburg - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Lüksemburg ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Macaristan maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

LÜKSEMBURG - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lüksemburg

Moris; Bohnert, Jans, Chanot, Mica Pinto; V.Thill, S.Thill, Barreiro, Borges Sanches; Sinani, Rodrigues

Macaristan

Dibusz; At.Szalai, Lang, Orban; Fiola, Styles, Nagy, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Adam

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