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Gana - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Gana ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gana - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:42
Gana - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gana - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Gana ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gana - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GANA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gana - İsviçre maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

GANA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsviçre

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Okafor

Gana

Ati-Zigi; Lamptey, Salisu, Djiku, Baba Rahman; Partey, Idrissu; J Ayew, Kudus, Sulemana; I Williams

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