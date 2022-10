Marius Sumudica'dan çarpıcı açıklamalar! "Türkiye'ye dönmek hayalim"

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica özel açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'i çalıştıran Rumen teknik direktör, Dünya Kupası arasında NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini söyleyen Sumudica, hayalinin Türkiye'ye geri dönmek olduğunu belirtti. 51 yaşındaki teknik adam Gaziantep'ten ayrılık sürecinde verdiği röportajdan dolayı pişman olduğunu söyledi.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA FUTBOL ÇOK DEĞİŞTİ"

"Suudi Arabistan futbolu çok değişti. Çok önemli yıldız futbolcular buraya geliyor. Artık takımlar çok güçlü çünkü 8 yabancı hakkı var ve 7'si ilk 11'de başlayabiliyor. Bu da iyi bir rekabet ortamı oluşturuyor. Benim takımım, Al Raed iyi bir takım, istikrarlı bir takım. Ligin orta sıralarındayız. 8 maç sonunda 3 maç kazandık, 5 maç kaybettik. Bu süreçte Al Shabab'a kaybettik, bu sezon çok iyi bir takıma sahipler ve inanılmaz paralar harcadılar. Bütçemiz var, kadromuz iyi. Zaten ekibimle birlikte buradayız. Dünya Kupası'nda 2 aylık aramız var. Oyunculara üç haftalık bir izin vereceğim. Ardından Arap takımlarının katıldığı, Abu Dabi'de bir turnuvaya katılacağız. Aranın ardından lige başlayacağız ve 15 Aralık'ta çok zor bir maça çıkacağız. Al Nassr ile oynayacağız. Talisca, Aboubakar, Luiz Gustavo gibi büyük yıldızlara sahipler. Çok zorlu bir takım."

"HANGİ TEKNİK DİREKTÖR KAYSERİ'DE BİR YIL KALMIŞ?"

"Kayseri'ye geldiğim zaman bir yıl kaldım ve harika bir gruba sahiptik. Çok iyi çalıştık, çok iyi oyunculara sahiptik ve Türk oyuncularla aramızda inanılmaz bir bağ vardı. Bir takım, bir aile yarattık. Romanya'dan Sapunaru, Lung ve Boldrin gibi oyuncular da getirdik. Hangi teknik direktör Kayseri'de bir yıl kalmış? Kayseri'de her zaman bir sezonda üç, dört, beş teknik direktör çalışıyordu. Biz başarılı olduk ve Kayserispor o günden beri hala ligi daha iyi bir noktada bitiremiyor."

"GAZİANTEP'TE KALSAYDIM AVRUPA'DA OYNAYACAKTIK"

"Daha sonra Gaziantep… Orada alt ligden birçok oyuncu vardı. Harika bir takım inşa ettik. İnsanların şunu unutmaması gerekiyor, Gaziantep ilk senesinde Sumudica ile ligi 8. sırada bitirdi. İkinci sezonda dördüncü sıradaydık. Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, deplasmanda Başakşehir'i yendik. Şu anda TFF başkanı olan Mehmet Büyükekşi'ye tebriklerimi iletmek istiyorum. Düşünün, şu andaki TFF başkanı, Gaziantep'te Sumudica ile çalışan kişi. Bu şekilde de başarılı oldular, büyük bir başarıydı. Gaziantep'te bugün insanlar beni yine seviyorlar, onlarla hiçbir problemim yok ama yalnızca bir röportajda, bir şaka yaptım… Eğer o sezon devam etseydim Avrupa'da oynayacaktık. Çok iyi bir takımımız vardı, çok iyi gidiyorduk. Şunu unutmayın, Gaziantep'te bir yıl boyunca iç sahada kaybetmedik. Üst üste 18 maç kaybetmedik, 21 maç boyunca her maç gol attık. Bu benim için de Gaziantep için de büyük bir performans. Tüm hocalara saygı duyuyorum ama ben gittikten sonra çok fazla para harcamalarına rağmen daha kötü yerlerde ligi bitirdiler. Birçok bağlantım var ve birçok önemli oyuncu getirdik. Çünkü bağlantılarımız var. Ama şunu söylemek istiyorum; Kayserispor ve Gaziantep benim her zaman kalbimde ve onların daima iyi sonuçlar almalarını, iyi durumda olmalarını istiyorum."

"FIFA'DA DAVAYI KAZANDIK, YARDIMCI OLMAK İSTERİZ AMA BİZİ KİMSE ARAMADI"

"Rize'ye gittiğimde hazır değildim çünkü Gaziantep'teki şoku henüz atlatamamıştım bile. Ayrıca göreve başladığımızda 20 oyuncu corona virüse yakalandı. Takım ve oyuncular zaten hazır değildi. Her hafta 4-5 farklı oyuncu oluyordu ve takım inşa etmek çok zordu. Malatya hakkında ne söyleyebilirim… Hala bana ödemeleri gereken 300 bin euro var çünkü ekibim ve ben FIFA'da davayı kazandık. Ancak her türlü fedekarlığı yapıp kulübe engel değil yardım etmek isteriz ama bizi bu konuda kimse aramadı kulüpten. Bu herkes için önemli bir para ama benim için önemli değil. Ancak hiçbir zaman Malatya beni ya da ekibimi aramadı. Oysa ben de ekibim de takıma yardımcı olmak isterdik. Ben oyuncularıma cebimden bonus veren bir teknik direktörüm."

"BEN TÜRKİYE'DEN NASIL NEFRET EDEBİLİRİM?"

"Türkiye'de çok iyi yerli hocalar var ve birçoğuna büyük saygı duyuyorum. Ama şunu söylemek istiyorum; ben hiçbir zaman Türk teknik direktörler hakkında, Türk halkı hakkında kötü bir şey söylemedim. Türkiye benim ikinci ülkem. Eşim geçtiğimiz günlerde İstanbul'u ziyaret etti ve bazı evlere baktı çünkü oradan bir ev almayı düşünüyorum. Ben Türk insanını nasıl sevmem? Ben bu ülkeden nasıl nefret edebilirim ki? Bu aptalca bir düşünce. Türkiye benim kalbimde bir yer."

"TÜRKİYE'DE BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRLER VAR VE ONLARA SAYGI DUYUYORUM"

"Türkiye'de yabancı teknik direktör olmak kolay değil. Ben Romanyalıyım, ülkemde yabancı bir teknik direktör olduğunda onu gözlemlerim, takip ederim. Çünkü farklı bir ülkeden, farklı bir kültürden, farklı stratejiye sahip. Yabancı teknik direktörsen her maçta iyi sonuçlar için tamamen hazır olmak zorundasın. Ben antrenmanlara gittiğimde oyuncularımın tamamıyla konuşmaya çalışırım, oyuncuları kazanmaya çalışırım. Türkiye'de çalıştığım futbolcularla aram çok iyiydi. Benim hakkımda kötü şeyler söyleyen Türk futbolcu yok. Beni her zaman ararlar ve hep severler. Şu an Türkiye'de 5 yabancı teknik direktör var. Jorge Jesus'a karşı oynadım, ben Al Shabab'I çalıştırırken o da Al Hilal'in başındaydı. Çok iyi bir teknik direktör ama çok başarılı Türk hocalar da var. Mesela Volkan Demirel, Hatayspor'a gitti ve çok başarılı. Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Şenol Güneş, Fatih Terim ve diğerleri… Türk antrenör Şener Gençtürk de benimle burada, onu gerçekten çok seviyorum. Birçok büyük isim var. Birçok önemli teknik direktör var ve onlara saygı duyuyorum."

"BEN 3'LÜ OYNATIRKEN 21 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTIK"

Süper Lig'de özellikle Kayserispor ve Gaziantep'te üçlü savunmayla takımını oynatan Marius Sumudica, bu konuda öncülük edip etmediğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Asla öncülük ettiğimi falan düşünmüyorum ama şunu görebilirsiniz, mesela bir takım 3-5-2 oynattığında herkes defansif bir sistem olduğunu düşünüyor. Hayır, yanlış. Bu ofansif bir sistem. Bu şekilde 21 maç boyunca her maçta gol attık. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Başakşehir'i bu şekilde yendik. Nasıl oldu? Çünkü ofansif bir anlayışımız vardı. Bu çok önemli. Üçlü oynarken bunu defans için değil, hücum için düşünüyorum. Benim felsefem bu, bir fazla kişiyle oynamak… Burada da bu sistemle birçok iyi sonuç aldık. Al Shabab'da Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynadık ve puan rekoru kırdık. 5 maç kazandık, 1 beraberlik aldık ve bu oyunla yaptık. Hayır, öncülük ettiğimi düşünmüyorum ama benim felsefem bu, bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Belçika Milli Takımının oyununu çok beğeniyorum, Antonio Conte'ninkini yine aynı şekilde. Bunlar defansif değil, ofansif formasyonlar. Eğer böyle olsaydı, Inter nasıl Barcelona'ya karşı üç gol bulabilirdi?"

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK HAYALİM"

"Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü 2 yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan'da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye'yi özlüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işim bitmedi. Gaziantep'teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey Verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye'ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye'de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar… Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular… Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları…"

"TÜRKİYE'YE DAİR BİR PİŞMANLIĞIM VAR..."

Bir pişmanlığım var… Gaziantep'teyken verdiğim o röportajdan ötürü pişmanım. Ayrıca bazı zamanlar bazı hatalar da yaptım. Ama Sumudica bir futbol çılgını, bir Türkiye çılgını. Gerçekten bu ülkeyi çok seviyorum. Türkiye'den direkt Cluj'a gittim, daha sonra Al Shabab'da çalıştım ve şimdi Al Raed'deyim. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim, teklif de almadım.

"TÜRKİYE'DE ÇALIŞTIRMAYI HAYAL ETTİĞİM BİR BÜYÜK KULÜP VAR..."

"Eğer Türkiye'de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım Sumudica ile %100 kupa kazanır. Bu Türkiye Kupası da olabilir, Süper Lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye'de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye'de kalbimde bir tane takım var… Ama isim vermeyeceğim... Benim oradaki favori kulüplerim, yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi, kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var… Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır, benim hayalim de bu."