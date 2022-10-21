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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI İZLE | ZTK kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur kura çekimi için nefesler tutuldu. Turnuvaya 4. turdan dahil olacak olan Beşiktaş ve 3. turda Kastamonuspor'u yenen Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. Kura çekimi öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, ZTK kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 09:50
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI İZLE | ZTK kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Galatasaray...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Kupası'nda 3. tur maçları oynanırken, 4. tur maçlarının kura çekimi ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü Riva'da yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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