GENÇLERBİRLİĞİ NİĞDE ANADOLU FK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Gençlerbirliği ile Niğde Anadolu FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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GENÇLERBİRLİĞİ - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GENÇLERBİRLİĞİ NİĞDE ANADOLU FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK