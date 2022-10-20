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GENÇLERBİRLİĞİ NİĞDE ANADOLU FK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği İLE Niğde Anadolu FK, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:30
GENÇLERBİRLİĞİ NİĞDE ANADOLU FK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Gençlerbirliği ile Niğde Anadolu FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ NİĞDE ANADOLU FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

GENÇLERBİRLİĞİ - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GENÇLERBİRLİĞİ NİĞDE ANADOLU FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK

ASpor CANLI YAYIN

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