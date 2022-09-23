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Goran Pandev futbola veda etti!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kuzey Makedonya'nın efsane futbolcusu Goran Pandev, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:46
Goran Pandev futbola veda etti!

Goran Pandev, emekliliğe ayrıldı. Kuzey Makedonyalı futbolcu 39 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

Pandev sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, 2015 yılında Galatasaray forması da giymişti.

Pandev, futbol kariyerinde 644 maça çıkıp 139 gol attı, 75 de asist yaptı

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