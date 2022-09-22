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Polonya 0 - 2 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasında Hollanda, deplasmanda Polonya'ya konuk oldu. Zorlu deplasmanda Hollanda 2-0 kazanarak üç puanı kazandı. Hollanda'nın golleri, Gakpo ve Bergwijn'den geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 00:14
Polonya 0 - 2 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Hollanda, deplasmanda Polonya'ya konuk oldu.

PGE Narodowy'de oynanan maçı Hollanda 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Gakpo'nun golüyle öne geçen Hollanda, ikinci yarıda Bergwijn ile farkı ikiye çıkararak zorlu Polonya deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Hollanda 13 puana yükseldi ve grubunda liderliğe çıktı. Polonya ise 1 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Wout Weghorst, müsabakada sonradan oyuna dahil oldu.

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