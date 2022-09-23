Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Gürcistan ile Kuzey Makedonya karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Kuzey Makedonya maçı 23 Eylül Cuma günü saat 19.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.