Haberler Futbol Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'leri! | UEFA Süper Kupa Finali

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'leri! | UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek Real Madrid ve Eintracht Frankfurt maçı için geri sayım başladı ve futbolseverler, kupanın sahibini öğrenmek için nefeslerini tuttu. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, maçın muhtemel 11 kadrosunda kimler yer alacak? İşte Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ayrıntıları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:02
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'leri! | UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Real Madrid ve Eintracht Frankfurt, kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasının detayları araştırılmaya devam ederken; Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak ve 10 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid:
Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Frankfurt:
Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre

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