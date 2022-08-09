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Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçının ardından Avrupa'nın en büyüğü belirlenmiş olacak.Şampiyonlar Ligi’nin galibi Real Madrid ile Avrupa Ligi’nin şampiyonu Eintracht Frankfurt Süper Kupa için forma giyecek. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının muhtemel 11'leri ve detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 17:00
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Real Madrid ve Eintracht Frankfurt, kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasının detayları araştırılmaya devam ederken; Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak ve 10 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

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