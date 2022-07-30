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RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Leipzig ile Bayern Münih Almanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Süper Kupası

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. RB Leipzig ile Bayern Münih Almanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Bayern Münih maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 21:30'da Tivibu Spor 2'te canlı yayınlanacak.

RB Leipzig - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın

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