Haberler Futbol Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Huddersfield ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:30
Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Huddersfield - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Huddersfield ile Burnley kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HUDDERSFIELD - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Huddersfield - Burnley maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de herkesin beklediği golcü sonunda geliyor! Süper Lig’in tozunu attırmıştı…
İşte okulların açılacağı tarih! MEB takvimi açıkladı
G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi!
Kartal aradığı sol beki buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1860 München - Dortmund maçı saat kaçta?
Avrupa futbolunda "süper" cumartesi!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor'a Ganalı stoper! Resmen açıklandı Bodrumspor'a Ganalı stoper! Resmen açıklandı 10:47
G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi! G.Saray dünya yıldızı için devreye girdi! 10:31
Huddersfield - Burnley maçı saat kaçta? Huddersfield - Burnley maçı saat kaçta? 10:29
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı 10:28
1860 München - Dortmund maçı saat kaçta? 1860 München - Dortmund maçı saat kaçta? 10:21
Kartal'ın gündemindeydi! Süper Lig ekibi devreye girdi Kartal'ın gündemindeydi! Süper Lig ekibi devreye girdi 10:19
Daha Eski
Jesus'tan flaş itiraf! O teklifi açıkladı Jesus'tan flaş itiraf! O teklifi açıkladı 10:15
Avrupa futbolunda "süper" cumartesi! Avrupa futbolunda "süper" cumartesi! 09:59
Filenin Efeleri yarı finalde! Filenin Efeleri yarı finalde! 09:39
Kartal aradığı sol beki buldu! Kartal aradığı sol beki buldu! 09:30
İtalyanlar duyurdu! Grillitsch'in yeni takımı belli oldu İtalyanlar duyurdu! Grillitsch'in yeni takımı belli oldu 09:28
G.Saray'da bütçe toplantısı! G.Saray'da bütçe toplantısı! 09:21