Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Huddersfield - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Huddersfield ile Burnley kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Huddersfield - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HUDDERSFIELD - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Huddersfield - Burnley maçı 29 Temmuz Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.