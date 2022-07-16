Marsilya - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Marsilya Norwich maçı CANLI

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ve İngiltere Championship ekibi Norwich hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Marsilya - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Marsilya - Norwich maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile İngiltere Championship ekiplerinden Norwich yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Marsilya - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Norwich maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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