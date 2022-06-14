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20 sezonda 815 gol attı

Futbolda hiç şüphesiz bir Cristiano Ronaldo gerçeği var.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
20 sezonda 815 gol attı
Futbolda hiç şüphesiz bir Cristiano Ronaldo gerçeği var. Altyapıdan çıktığından beri dünya futboluna yön veren isimlerden Portekizli futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla lig ve Avrupa'da 24 defa ağları sarstı. 37 yaşındaki oyuncu böylece 20 sezon sonunda 815 gole ulaştı. Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre 807 gollü Josef Bican'ı geride bırakmıştı. Futbol tarihinin en golcü ismi olan Ronaldo rekorlarını geliştirmek istiyor.
GOLLERE DEVAM
Cristiano Ronaldo, sezon tamamlandıktan sonra Portekiz formasıyla Uluslar Ligi'nde de gollerine devam etti. 3 maçta 2 defa fileleri sarsmayı başardı. Ronaldo, Sporting Lizbon'da 5, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 142, Juventus'ta 101 defa fileleri sarstı. Milli Takım kariyerinde de rakip ağları 117 defa havalandırdı.
Ronaldo aynı zamanda 140 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin de en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
Ronaldo'nun bu sezon United'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil.
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