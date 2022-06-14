20 sezonda 815 gol attı

GOLLERE DEVAM
Cristiano Ronaldo, sezon tamamlandıktan sonra Portekiz formasıyla Uluslar Ligi'nde de gollerine devam etti. 3 maçta 2 defa fileleri sarsmayı başardı. Ronaldo, Sporting Lizbon'da 5, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 142, Juventus'ta 101 defa fileleri sarstı. Milli Takım kariyerinde de rakip ağları 117 defa havalandırdı.
Ronaldo aynı zamanda 140 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin de en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
Ronaldo'nun bu sezon United'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil.