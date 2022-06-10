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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - TFF başkan adayları belli oldu! 9 isim...

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için aday olan isimler açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre tam 9 isim aday oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 11:11
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - TFF başkan adayları belli oldu! 9 isim...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk AKÇEKAYA
2. Ramazan ATAŞ
3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
4. Gökhan KIZILTAN
5. Sedat OLCA
6. Hayati ÖZGÜL
7. Ayhan SAĞALTICI
8. Cemal TARANCI
9. Hüseyin YANGIN

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