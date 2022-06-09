Carles Puyol'dan Türkiye sözleri!

Muhabbette Türkiye'ye döndük. "Türkıye'de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini biliyorum. Bu çok güzel bir şey. Çünkü sahadaki oyuncular da taraftarların tutkusunu yakından hisseder ve ona göre performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışır." ve harika bir noktaya değindi.