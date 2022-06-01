Haberler Futbol Finalissima 2022 | İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Finalissima 2022 | İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Finalissima 2022'de heyecan dorukta... İtalya ile Arjantin, dev finalde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Finalissima nedir?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 14:00
Finalissima 2022 | İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya - Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Finalissima 2022, tüm dünyada heyecanla bekleniyor. İtalya ile Arjantin dev finalde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Arjantin maçı 1 Haziaran 2022 Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İTALYA - ARJANTİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne

Arjantin: E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L Martinez, Di Maria

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.

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