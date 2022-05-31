Alt liglerden haberler (31.05.2022)

SAMPİYONLUK BODRUM'DA YASANIR

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. İzmir'deki Karacabey Belediyespor maçının ardından kupayı havaya kaldıran futbolcular, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" şarkısıyla stadı inletti. Maçı Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip eden futbolseverler de büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat yaparak coşkuyu ikiye katladı. Tarihi şampiyonluk sonrası turlayan yeşil-beyazlı taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluk coşkusu yaşadı.

GÖZLER FİNALDE

Spor Toto 1. Lig'de nefes kesen maçların ardından play-off finaline kalan son iki ekip Bandırmaspor ile İstanbulspor oldu. Artık gözler 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli'deki final maçına çevrildi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmak isteyen Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, son 90 dakikada ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Gelen fırsatı geri tepmeyerek tarih yazmak istiyoruz. Takımım bunu başaracaktır" ifadelerini kullandı. Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren İstanbulspor ise 17 yıl sonra dönüş yapmayı planlıyor. En son 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren Boğalar, 3. Lig'e kadar düşmüştü. Küllerinden doğan sarı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, 17 yıllık özlemi sonlandırmak istediklerini söyledi. Dalgıç, "Final maçında fit bir şekilde olmak için hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynamak istiyoruz" dedi.

TUZLASPOR'DA CENK LALECİ DÖNEMİ

Menemenspor'dan ayrılan Cenk Laleci'nin yeni adresi Tuzlaspor oldu. 41 yaşındaki başarılı teknik adam, mavi-beyazlı ekiple sözleşme imzaladı. Laleci'nin imza törenine Tuzlaspor Kulüp Başkanı Recep Doğrul ve Sportif Direktör Ali Kanıçok da katıldı.

YUSUF ABDİOĞLU SAMSUNSPOR'A

Stoper arayışlarını sürdüren Samsunspor, A.Gücü'nden Yusuf Abdioğlu'yla temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'e yükselmesinde rol oynayan 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler başladı. Tecrübeli isim 34 maçta 6 gol, 3 asistle dikkat çekmişti.

ERDİ DİKMEN'DE SIKI PAZARLIK

Altınordu geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden kiraladığı Erdi Dikmen'i (25) takımda tutmak istiyor. Tecrübeli savunmacının 3 milyon TL'lik satın alma opsiyonunda indirim bekleyen İzmir ekibi, pazarlık masasına oturacak. Erdi geçen sezon 17 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

RODRIGUEZ'DE SON GÜN ALARMI

Altay'a veda eden Martin Rodriguez'e bugün 220 bin dolar ödeme yapılması gerekiyor. Aksi halde Süper Lig kulüpleriyle temasta olan Şilili oyuncuyla hem davalık olunacak hem de para kazanma fırsatı tepilecek. Ödeme sonrası Rodriguez, 300 bin euro'ya serbest kalabilir

MANİSA'DA İKİ AYRILIK

Teknik Direktör Levent Eriş ve Sportif Direktör Levent Devrim'le yapılanmaya başlayan Manisa FK, iki orta sahasıyla yolları ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Portekizli Andre Sousa (29) ve Slovenyalı Nino Kouter'in (28) gelecek sezon kadroda düşünülmediği öğrenildi.

ALTIPARMAK SAKARYA'YA

Teknik Direktör İlhan Püren'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçen Sakaryaspor, Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ı gündemine aldı. Kontratı sona eren 31 yaşındaki orta saha için girişimler başladı. Burak geçen sezon 34 maçta görev yaptı ve 2 gol attı.

KAF-KAF'TA İMZA ZAMANI

İç transferi büyük ölçüde bitiren Karşıyaka, tecrübeli stoperi Metin Peker'le ise görüşmeleri sürdürüyor. 12 sezondur İzmir ekibinde forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, yönetimle bir araya gelerek taleplerini iletti. Ufak pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.