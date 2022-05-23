Başkan Recep Tayyip Erdoğan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.