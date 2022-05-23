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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü kutladı

Son dakika spor haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla tebrik etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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