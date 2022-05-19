Alt liglerden haberler (19.05.2022)

BAKKAL'DAN ÇAĞRI: BU KADROYU KORUYUN

Denizlispor'u Spor Toto 1. Lig'de tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, yeşil-siyahlı camiadan destek istedi. Bakkal, "Bu kadroyu koruyun. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız lazım. Hadi bulalım bu 160-200 milyon TL'yi. Denizli'deki kadro artık değerlendi, hepsinin isteyeni var. Hemen nakit paraya ihtiyacımız var, futbolcunun parasını dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

2. GRUPTA IĞDIR VE İSKENDERUN FİNALDE

TFF 3. Lig 2. Grup yarı final serisinde Iğdır, 2-2'nin rövanşında evinde Aksaray'ı 3-2 yenerek finale çıktı. İskenderun da 1-1'in rövanşında sahasında Ordu'yu 2-1 mağlup ederek Iğdır'ın rakibi oldu.