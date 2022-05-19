Haberler Futbol Alt liglerden haberler (19.05.2022)

Alt liglerden haberler (19.05.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (19.05.2022)

BAKKAL'DAN ÇAĞRI: BU KADROYU KORUYUN
Denizlispor'u Spor Toto 1. Lig'de tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, yeşil-siyahlı camiadan destek istedi. Bakkal, "Bu kadroyu koruyun. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız lazım. Hadi bulalım bu 160-200 milyon TL'yi. Denizli'deki kadro artık değerlendi, hepsinin isteyeni var. Hemen nakit paraya ihtiyacımız var, futbolcunun parasını dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

2. GRUPTA IĞDIR VE İSKENDERUN FİNALDE
TFF 3. Lig 2. Grup yarı final serisinde Iğdır, 2-2'nin rövanşında evinde Aksaray'ı 3-2 yenerek finale çıktı. İskenderun da 1-1'in rövanşında sahasında Ordu'yu 2-1 mağlup ederek Iğdır'ın rakibi oldu.

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