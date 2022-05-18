Adelaide United Melbourne City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanald CANLI yayınlanacak?

CANLI SKOR - Adelaide United-Malbourne City maçını takip etmek için tıklayın!
Avustralya A-Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte ayrıntılar...
ADELAIDE UNITED-MELBOURNE CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adelaide United'ın evinde Melbourne City ile karşılaşacağı maç bugün TSİ 12.05'te başlayacak ve müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.