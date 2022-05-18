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Adelaide United Melbourne City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanald CANLI yayınlanacak?

Avustralya Ligi'nde heyecan sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Adelaide United-Melbourne City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanald CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00
Adelaide United Melbourne City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanald CANLI yayınlanacak?

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Avustralya A-Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte ayrıntılar...

ADELAIDE UNITED-MELBOURNE CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adelaide United'ın evinde Melbourne City ile karşılaşacağı maç bugün TSİ 12.05'te başlayacak ve müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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